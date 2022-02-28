Путин запретил россиянам и российским компаниям зачислять иностранную валюту на свои счета за рубежом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин запретил россиянам и российским компаниям переводить за границу иностранную валюту в погашение займов, а также зачислять валюту на свои счета, которые находятся за рубежом. Запрет начинает действовать с 1 марта текущего года.

«Запретить... зачисление резидентами иностранной валюты на свои счета (вклады), открытые в расположенных за пределами территории РФ банках и иных организациях финансового рынка», - заявила пресс-служба Кремля.

Запрет также распространяется на осуществление переводов денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, которые предоставлены иностранными поставщиками платежных услуг.

Как писал сайт kp.ru, глава государства подписал указ о применении специальных экономических мер в отношении США и «примкнувших к ним государств-союзников». Такие меры были введены в качестве ответной реакции на введенные ранее санкционные меры по отношению к Москве.