ОКР не согласен с решением МОК о выступлении спортсменов из РФ под нейтральным флагом

Станислав Поздняков заявил о несогласии с рекомендациями МОК допускать российских спортсменов к участию в международных соревнованиях только под нейтральным флагом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент Олимпиского комитета России Станислав Поздняков заявил о несогласии с рекомендациями Исполкома МОК не допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях под флагом РФ. Глава ОКР апеллирует к Олимпийской хартии и отмечает, что решение МОК противоречит не только этому документу, но и регламентирующим документам Международного олимпийского комитета.

«Комментарий только один – категорически с ними не согласны. Есть Олимпийская хартия и есть многократно озвученная ранее позиция руководства МОК о том, что спортсмены – сердце олимпийского движения, а их права превыше всего, в том числе любой политической тенденциозности», - сказал Поздняков.

Поздняков заявил, что ОКР намерен отстаивать права и интересы российских спортсменов. Он отметил, что национальным спортивным федерациям будет оказана помощь для оспаривания дискриминационных решений МОК.

«В качестве первого шага считаем необходимым направить запросы в международные федерации для получения официального ответа о статусе российских спортсменов и их правах на участие в международных соревнованиях», - сказал Поздняков.

Ранее сообщалось, что МОК рекомендовал допускать российских спортсменов к участию в международных соревнованиях только под нейтральным флагом. Такая же рекомендация была дана в отношении спортсменов из Белоруссии.

Также МОК потребовал от спортивных федераций отменить или перенести мероприятия, запланированные на территории России и Белоруссии. Подробности здесь.