Путин разрешил банкам открывать счета физическим лицами без личного присутствия Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин разрешил банкам открывать счета физическим лицами без личного присутствия при межбанковских переводах.

"Предоставить кредитным организациям право открыть банковский счет (вклад) клиенту – физическому лицу без личного присутствия открывающего счет (вклад) клиента – физического лица либо его представителя при переводе этим клиентом – физическим лицом денежных средств со своего банковского счета (вклада), открытого в одной кредитной организации, в другую кредитную организацию", - говорится в тексте указа.

Отмечается, что способ и форма передачи указанных сведений определяются кредитными организациями самостоятельно.

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