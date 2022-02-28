В Исландии на консульство России произошло нападение

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На консульство России в Исландии неизвестные лица совершили нападение. В результате инцидента никто не пострадал.

Также сообщается, что в адрес дипломатов поступают угрозы, об этом заявил посол РФ в Рейкьявике Михаил Носков.

Накануне, 27 февраля, стало известно, что хулиган облил ограду посольства РФ в Вильнюсе неизвестной жидкостью. Об этом журналистам рассказали представители российской дипмиссии.

Полицейские задержали и опросили злоумышленника. Ему вручили повестку для прибытия в отделение полиции для дальнейших разбирательств.

Также ранее стало известно, что в Дублине облили краской и сорвали герб с российского посольства. Пресс-атташе посольства России в Дублине сообщил о нападении на автомобиль дипломата.