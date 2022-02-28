Правительство сократило сроки подготовки антисанкционных документов Фото: REUTERS

Правительство России сократило сроки подготовки антисанкционных документов, теперь они составляют не более 24-х часов. Соответствующее поручение дал вице-премьер Дмитрий Григоренко.

Как уточняется в сообщении правительства РФ в Telegram, органы исполнительной власти должны подготавливать и предоставлять кабмину такие документы в срок не более 24 часов с того момента, как они получат соответствующее указание.

Помимо этого, главам структурных подразделений правительственного аппарата поручено проведение всего цикла работ с антисанкционными документами вплоть до предоставления на подпись в срок, не превышающий 24 часа.

Напомним, 23 февраля 2022 года Евросоюзом были введены новые антироссийские санкции из-за решения президента России Владимира Путина о признании ДНР и ЛНР. В пакет ограничительных мер вошло четыре направления - персональные санкции в отношении 351 депутата Госдумы, 27 физлиц и компаний, ограничение доступа России и ее правительства к финрынку стран Европы, а также запрет для компаний из Европы на проведение любых экономических операций с ЛНР и ДНР.