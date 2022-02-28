Небензя: Россия завершит операцию на Украине, когда Киев будет готов к демилитаризации Фото: REUTERS

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия завершит проведение спецоперации на Украине тогда, когда Киев будет готов к демилитаризации. Об этом он заявил 28 февраля во время выступления на на пресс-конференции.

- Как мы закончим операцию? Я сказал то, что сказал раньше президент (РФ Владимир) Путин. Как только у нас будет понимание от украинских властей, что они готовы провести демилитаризацию и денацификацию, это будет шагом к ее (операции) концу, - сказал Небензя.

Также он считает, что фактическая власть на Украине сконцентрирована в руках радикальных кругов, а не президента страны Владимира Зеленского.

Ранее сообщалось, что главы ДНР и ЛНР направили президенту России Владимиру Путину обращения с просьбой о помощи в отражении украинской агрессии, чтобы избежать жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе. После этого Путин объявил о военной операции в Донбассе.