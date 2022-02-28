НАТО впервые развертывает элементы сил реагирования в контексте коллективной обороны

В НАТО заявили, что альянс впервые развертывает элементы сил реагирования в контексте коллективной обороны. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Начальники генштабов НАТО впервые в контексте коллективной обороны начало развертывание элементов Сил реагирования альянса. Об этом в понедельник 28 февраля заявил Военный комитет Североатлантического альянса. Заявление было озвучено в Брюсселе по итогам экстренного заседания.

«Планы обороны НАТО были приведены в действие, и в результате впервые в контексте коллективной обороны развертываются элементы Сил реагирования НАТО», - цитирует заявление НАТО ТАСС.

В заявлении сказано о готовности членов НАТО оказать Украине разностороннюю поддержку, в том числе и в военной области.

«Многие союзники по НАТО предложили оказать военную поддержку и гуманитарную помощь Украине», - сказано в заявлении.

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