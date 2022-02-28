НАТО впервые развертывает элементы сил реагирования альянса для коллективной обороны Фото: REUTERS

Военный комитет НАТО по итогам экстренного заседания сообщил о развертывании элементов сил реагирования альянса.

- Оборонные планы НАТО активизированы, в результате чего впервые в контексте коллективной обороны были развернуты элементы Сил реагирования НАТО, - говорится в сообщении на сайте альянса.

По словам представителя Военного комитета альянса адмирала Роба Бауэра, участники заседания оперативно приняли данное решение.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва и ее партнеры будут настаивать о недопустимости расширения НАТО на восток. Он напомним о своих словах, что Россия будет добиваться гарантий безопасности со стороны стран Запада.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что военные учения Североатлантического альянса недалеко от границ России вызывают глубокую озабоченность.