Врач-невролог объяснила, почему после коронавируса долго не возвращается обоняние

Если обоняние не возвращается два и более месяцев, то нужно идти к врачу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Одним из характерных симптомов коронавируса являются проблемы с обонянием. Пациенты по всему миру жалуются на то, что оно исчезает, а порой не возвращается даже когда болезнь удается победить.

По некоторым данным, полная или частичная потеря обоняния (аносмия и гипосмия) встречается у 20–40% переболевших COVID-19. Оно может исчезнуть на срок от недели до четырех и более месяцев.

Врач-невролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), член Европейской академии неврологии Галина Чудинская дала советы, как вернуть потерянное чувство.

Этом вопросе важен срок. Если обоняние не возвращается два и более месяцев, то нужно идти к врачу. В таком случае рассчитывать на то, что ситуация разрешится сама, не стоит. Потребуется медикаментозное лечение, такое же, как при поражении центральной нервной системы.

- Даже если у вас обоняние пропало в самом начале пандемии и до сих пор не восстановилось — а такие случаи есть, — не переживайте. В настоящий момент имеется много программ реабилитации и восстановления потерянных чувств, - заключила врач в беседе с «Газета.Ru».

В свою очередь научный консультант центра компетенций НТИ «Бионическая инженерия в медицине» СамГМУ, директор института клинической медицины, эпидемиолог Дмитрий Константинов рассказал RT, когда стоит ехать на море после перенесенного коронавируса.

- После любого инфекционного заболевания отмечается постинфекционная астения в течение двух-трех недель. В этот период организму требуется поддерживающая, укрепляющая терапия. Избыточная инсоляция вредна для любого организма, для того, который восстанавливается после коронавируса, — тем более, - заключил эксперт.

Ранее в Минздраве заявили, что в последние несколько дней в России фиксируется нормализация ситуации с коронавирусом, передает ФАН.