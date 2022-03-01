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Политика28 февраля 2022 21:33

Псаки допустила запрет на использование неба США российскими авиакомпаниями

Она добавила, что "есть целый ряд вариантов, которые все еще остаются на рассмотрении"
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
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Псаки допустила запрет на использование неба США российскими авиакомпаниями

Псаки допустила запрет на использование неба США российскими авиакомпаниями

Фото: REUTERS

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон не исключает возможности введения запрета на использование российскими авиакомпаниями воздушного пространства США. Однако она отметила, что пока объявлений об этом нет.

- Сейчас у меня нет ничего нового для вас по этому поводу. Без сомнений, есть целый ряд вариантов, которые все еще остаются на рассмотрении. Это не снято с рассмотрения, но мне нечего объявить, решения нет, - рассказала Псаки журналистам во время выступления на брифинге.

Днем ранее ЕС официально закрыл все свое воздушное пространство для России. Теперь воздушным судам российских перевозчиков запрещается приземляться, взлетать и пролетать над территорией Союза.

Кроме того, о закрытии воздушного пространства для российских самолетов объявил Кипр. Всем самолетам, находящимся в собственности авиакомпаний РФ, запрещается взлет, посадка или пролет над территорией Кипра. Исключения - гуманитарные и авиа-спасательные рейсы.