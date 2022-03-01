Диетолог дала советы, как готовить полезные блины на Масленицу

Блины на Масленицу Фото: Мария ЛЕНЦ

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова дала советы, как готовить полезные блины на Масленицу. Лучше всего для этих целей выбирать цельнозерновую муку, так как она содержит пищевые волокна. При этом е важно какой тип муки используется: пшеничная или гречневая. Например, амарантовая мука содержит растительный белок и это дополнительный плюс.

- В качестве начинки подойдут творог, яйцо, нежирное мясо, рыбу. Можно взять фрукты, ягоды, но лучше без сахара, - советует врач в беседе с NEWS.ru.

При этом эксперт подчеркивает, что блины не подходят для каждодневного употребления, так как содержат большое количество жиров.

Но иногда можно позволить себе данное лакомство.

- Запивать блины лучше чем-то теплым для их лучшего переваривания, так как блины содержат жиры. Например, чай или кофе, - сказал Наталья Круглова.

Кстати, калорийность блинов можно уменьшить почти вдвое, если готовить их на нежирном молоке, кефире и почти без сахара, пишет ФАН.

Масленая неделя в 2022 году продлится с 28 февраля по 6 марта. С 7 марта начинается Великий пост. Он продлится до Пасхи, в 2022 году она приходится на 24 апреля, сообщает газета «Известия».