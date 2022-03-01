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Политика28 февраля 2022 22:58

Зеленский оценил переговоры Украины с Россией

Зеленский: Переговоры с Россией не дали результата, который нужен Киеву
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
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Зеленский оценил переговоры Украины с Россией

Зеленский оценил переговоры Украины с Россией

Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал переговоры Киева и Москвы. Он заявил, что пока не удалось достичь того результата, который необходим киевским властям.

- Состоялся первый раунд переговоров между Украиной и Россией… Пока у нас нет такого результата, который мы хотели бы получить, - сказал Зеленский в своем видеообращении к гражданам Незалежной.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия и Украина нашли некоторые точки, по которым "можно прогнозировать общие позиции". Об этом рассказывал глава российской делегации на переговорах с украинской стороной, помощник президента РФ Владимир Мединский.

Он также допустил, что прогресс по переговорам России и Украины, возможно, будет достигнут в ближайшие дни.

Как писал сайт kp.ru, 28 февраля 2022 года, в Гомельской области Белоруссии прошли переговоры России и Украины.