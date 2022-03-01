Евросоюз в новом санкционном списке обозначил украинский Львов российским городом Фото: Александр КОЦ

Европейский союз в своем новом санкционном списке назвал украинский город Львов частью России.

- Михаил Маратович Фридман... Место рождения: Львов, Российская Федерация, - сказано в санкционных списках ЕС. Графа с этим указанием посвящена совладельцу "Альфа-групп" Михаилу Фридману.

Накануне сообщалось, что Евросоюз включил в санкционные списки российских предпринимателей, среди которых оказались Михаил Фридман и Петр Авен.

До этого сайт kp.ru писал, как постоянный представитель США при Организации Объединенных Наций (ООН) Линда Томас-Гринфилд продемонстрировала незнание деталей Минских соглашений, указав на то, что в них якобы прописан вывод российских войск из Крыма.

А до этого случая в очередной раз оговорился президент США Джо Байден, который назвал Афганистан сначала Украиной, а позже Ираком, пытаясь доказать правильность решения покинуть страну после 20-летней военной кампании.