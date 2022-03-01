Mastercard заблокировала доступ к платежной сети нескольким финансовым институтам России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Mastercard заявила, что заблокировала доступ нескольких финансовых институтов к платежной сети. Такое решение было принято в связи с введенными против российской стороны санкциями.

- В результате распоряжений о санкциях мы заблокировали доступ нескольких финансовых институтов к платежной сети Mastercard, - говорится в заявлении компании.

При этом в ближайшие дни Mastercard продолжит работать с регуляторами, для того, чтобы в полной мере выполнять свои обязательства.

Накануне сообщалось, что главы МИД 27 стран Европейского союза согласовали отключение нескольких российских банков от системы SWIFT. Однако позже в Белом доме уточнили, что список российских банков для отключения от международной межбанковской платёжной системы SWIFT еще прорабатывается.

Западные санкции в отношении банковского сектора России не приведут к блокировке карт Visa и Mastercard, заявлял ранее директор регионального инжинирингового центра SafeNet Денис Кувиков. Как объяснил эксперт, от блокировки карт платежных систем Visa и Mastercard россиян защитит клиринговый центру "Национальная система платежных карт" (НСПК).