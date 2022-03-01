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В мире1 марта 2022 3:41

На Украине операторы отключили связь для телефонов с российскими номерами

Связь — один из ключевых элементов ведения боевых действий
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
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На Украине операторы отключили связь для телефонов с российскими номерами

На Украине операторы отключили связь для телефонов с российскими номерами

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На Украине мобильные операторы заблокировали доступ телефонам с российскими номерами к своим сетям. Об этом сообщили специалисты Госслужбы специальной связи и защиты информации Украины в своем Telegram-канале.

- Украинские операторы отключили связь. Они заблокировали доступ телефонам с российскими номерами к своим сетям. Связь - один из ключевых элементов ведения боевых действий, — говорится в посте.

Ранее сообщалось, что депутаты Верховной рады Украины в ближайшее время планируют подготовить проект закона о конфискации всего российского имущества на территории Украины.

Напомним, в последние дни ситуация в Донбассе только обострилась - Киев отказывается исполнять принятые ранее договоренности, он сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе, используя запрещенное вооружение.