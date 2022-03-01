В Сирии допустили, что США перебросят группы террористов на Украину Фото: REUTERS

Заместитель главы Министерства иностранных дел Сирии Башар Джаафари допустил, что Соединенные Штаты Америки перебросят террористов ИГ* и других радикальных группировок на Украину.

- Исходя из анализа, мы можем сказать, что это, вполне возможно, правда. Особенно мы, как государство, имеем доказательства того, что американские военные на территории Сирии перебрасывают террористов с места на место, особенно членов ИГ* и «Джебхат ан-Нусры»*, — приводит слова политика РИА Новости.

По его словам, Вашингтон уже отработал подобную практику и имеет все возможности для организации таких перебросок.

Ранее в США заявляли, что выделят 54 миллиона долларов на предоставление гуманитарной помощи украинцам, пострадавшим в результате боевых действий. Также эти средства направят международным гуманитарным организациям для обеспечения граждан продуктами питания, питьевой водой, создания мест размещения, предоставления экстренной медицинской помощи и обеспечения защиты.

Кроме того, президент Соединенных Штатов Джозеф Байден издал меморандум, в котором наделяет полномочиями по предоставлению Украине немедленной военной помощи американского госсекретаря Энтони Блинкена. В частности, Госдепу поручено выделить 600 млн долларов "в целях оказания немедленной военной помощи Украине", в том числе 350 млн долларов "в виде оборонных изделий и услуг министерства обороны, а также военного обучения и подготовки".

*Запрещенные в России террористические организации.