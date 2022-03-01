Ветеран батальона «Восток» сообщил, что силы ДНР берут украинских силовиков в кольцо

Силы ДНР берут украинских силовиков в кольцо Фото: Александр КОЦ

Ветеран батальона «Восток» Александр Семенов сообщил, что Народная милиция ДНР берет украинских силовиков в кольцо.

По его словам, войска республики уверенно продвигаются вперед. В этом направлении у ВСУ были хорошо укрепленные опорные пункты и районы, отметил Семенов. Он рассказал, что украинские силовики каждый день складывают оружие, однако есть потери и среди бойцов ДНР.

- Часть группировки ВСУ осталась, недалеко примыкая к Донецку, но постепенно вооруженными силами ДНР и ЛНР эти группировки берутся в кольцо. Я думаю, что у них уже на сегодняшний день, и они уже отмечают, и их украинские волонтеры, у них начинаются проблемы с топливом, с боекомплектом, с питанием, со средствами снабжения, потому что значительный кусок уже этих подразделений оказывается отрезан от средств снабжения, — цитирует Семенова РИА Новости.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что Вооруженные силы Донецкой народной республики (ДНР) завершают блокирование Мариуполя, в котором наблюдается скопление большого числа националистов.

До этого глава ДНР Денис Пушилин рассказал, как идет продвижение сил республики на Донбассе. По словам Пушилина, наступление идет «медленно, но уверенно». Причины такой неспешности – желание сохранить гражданское население, причинить мирному населению как можно меньше урона, подчеркнул он.