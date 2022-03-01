Россия
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика1 марта 2022 6:42

Сенатор США Манчин призвал остановить импорт сырой нефти из России

Продолжение импорта может якобы представлять угрозу для Соединенных Штатов, считает политик
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Американский сенатор призвал остановить импорт сырой нефти из России

Американский сенатор призвал остановить импорт сырой нефти из России

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский сенатор-демократ Джо Манчин призвал Вашингтон остановить импорт сырой нефти из России из-за спецоперации на Украине.

По его мнению, продолжение импорта может якобы представлять угрозу для Соединенных Штатов.

- Если и существует подходящий момент, чтобы стать независимыми в сфере энергетики, то он настал сейчас. Я призываю администрацию и партнеров в промышленных партнеров незамедлительно принять меры, вплоть до и включая запрет импорта сырой нефти из России, — заявил политик.

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин выступил с речью, заявив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Как подчеркнул российский лидер, в планы Москвы не входит оккупация Украины, однако намерена стремиться к демилитаризации незалежной.

Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал Указ о всеобщей мобилизации в стране. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте украинского лидера. Это решение глава государства принял «в связи с военной агрессией РФ против Украины и с целью обеспечения обороны государства».