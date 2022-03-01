Сенатор США Манчин призвал остановить импорт сырой нефти из России

Американский сенатор призвал остановить импорт сырой нефти из России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский сенатор-демократ Джо Манчин призвал Вашингтон остановить импорт сырой нефти из России из-за спецоперации на Украине.

По его мнению, продолжение импорта может якобы представлять угрозу для Соединенных Штатов.

- Если и существует подходящий момент, чтобы стать независимыми в сфере энергетики, то он настал сейчас. Я призываю администрацию и партнеров в промышленных партнеров незамедлительно принять меры, вплоть до и включая запрет импорта сырой нефти из России, — заявил политик.

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин выступил с речью, заявив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Как подчеркнул российский лидер, в планы Москвы не входит оккупация Украины, однако намерена стремиться к демилитаризации незалежной.

Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал Указ о всеобщей мобилизации в стране. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте украинского лидера. Это решение глава государства принял «в связи с военной агрессией РФ против Украины и с целью обеспечения обороны государства».