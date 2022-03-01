Рубль укрепился к доллару и евро 1 марта 2022 года

Рубль укрепился к доллару и евро Фото: REUTERS

Согласно данным Московской биржи, курс рубля к доллару и евро укрепился по сравнению с днем ранее.

1 марта 2022 года к 10:12 по московскому времени, доллар торговался по 92,5 рубля, на закрытии торгов днем ранее — 105 рублей. Курс евро к рублю составил 103 рубля, днем ранее — 118 рублей. Цена нефти европейского эталона Brent держится выше 100 долларов за баррель.

Как писал сайт kp.ru, на фоне объявления о специальной военной операции в Донбассе курс доллара превысил отметку в 84 рубля, что произошло впервые с апреля 2016 года, а курс европейской волюты вырос выше 95 рублей, что произошло впервые с декабря 2014 года.

Напомним, кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев выразил мнение, что если больше не будет поступать никакой информации более тревожного характера, курс рубля стабилизируется, вернувшись к значениям 75-76 рублей за доллар в пределах недели.