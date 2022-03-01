Роспотребнадзор обновил эпидемиологические рекомендации после снижения заболеваемости

Роспотребнадзор обновил эпидемиологические рекомендации Фото: Иван МАКЕЕВ

Роспотребнадзор сообщил, что обновил эпидемиологические рекомендации на фоне снижения заболеваемости коронавирусной инфекцией.

- С учетом значимого снижения заболеваемости и высокого распространения варианта "омикрон" среди здоровых лиц без клинических симптомов, Главным Государственным санитарным врачом Российской Федерации утверждены методические рекомендации по проведению противоэпидемических мероприятий в условиях эпидпроцесса, вызванного новым геновариантом коронавируса «омикрон», — говорится в сообщении ведомства.

В рекомендациях остались только соблюдение масочного режима и усиленный режим дезинфекции.

Ранее эпидемиолог Татьяна Руженцова заявила, что у переболевших штаммом коронавирусной инфекции «омикрон» реже встречается постковидный синдром. Симптомы этого штамма похожи на предыдущие, однако менее выражены. Эпидемиолог уточнила, что тяжесть постковидного синдрома зависит не только от варианта коронавируса, но и от здоровья и иммунитета заразившегося.

Напомним, 28 февраля в России было выявлено 106 920 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Как передавали в Оперштабе, наибольшее число заболевших выявили в Санкт-Петербурге, где ежесуточный прирост составил 5409. На втором месте по количеству заразившихся находится Свердловская область с показателем 4772. Тройку замыкает Новосибирская область, где зарегистрировали 4047 инфицированных за сутки.