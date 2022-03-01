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Экономика1 марта 2022 8:18

Visa принимает оперативные меры для соблюдения антироссийских санкций

Также компания намерена выделить средства на гуманитарную поддержку Украины
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Компания Visa принимает оперативные меры для соблюдения антироссийских санкций

Компания Visa принимает оперативные меры для соблюдения антироссийских санкций

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Руководство платежной системы Visa принимает оперативные меры для соблюдения антироссийских санкций из-за спецоперации на Украине.

- Visa принимает оперативные меры для обеспечения соблюдения применимых санкций и готова соблюдать дополнительные санкции, которые могут быть применены, — говорится в сообщении организации.

Также компания намерена выделить средства на гуманитарную поддержку Украины.

Ранее Mastercard заявила, что заблокировала доступ нескольких финансовых институтов к платежной сети. Такое решение было принято в связи с введенными против российской стороны санкциями. При этом в ближайшие дни Mastercard продолжит работать с регуляторами для того, чтобы в полной мере выполнять свои обязательства.

Западные санкции в отношении банковского сектора России не приведут к блокировке карт Visa и Mastercard, заявлял ранее директор регионального инжинирингового центра SafeNet Денис Кувиков. Как объяснил эксперт, от блокировки карт платежных систем Visa и Mastercard россиян защитит клиринговый центру «Национальная система платежных карт» (НСПК).