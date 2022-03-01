Басурин заявил об открытии двух гуманитарных коридоров из Мариуполя для мирных жителей

Эдуард Басурин Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные силы Донецкой народной республики (ДНР) совместно с российскими военными организовали два гуманитарных коридора, по которым мирные жители могут покинуть Мариуполь. Об этом сообщил на брифинге во вторник, 1 марта 2022 года, замначальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"Безопасность передвижения гарантируем на участках автотрассы Е58, по направлениям как в сторону Запорожской области, так и на территорию Российской Федерации: в западном направлении: Мариуполь - Мангуш, в восточном направлении: Мариуполь – Безыменное", - подчеркнул Басурин.

Представитель ДНР рекомендовал покинуть Мариуполь до 2 марта. Басурин уточнил, что Россия готова принять и разместить жителей этого города.

Как ранее писал сайт kp.ru, Эдуард Басурин проинформировал, что Вооруженные силы Донецкой народной республики (ДНР) при поддержке российских войск завершают окружение Мариуполя. Он также предупредил о готовящихся провокациях со стороны украинских военных в районе Мариуполя, Горловки и Донецка.