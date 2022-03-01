В ДНР сообщили о сбитой ракете "Точке-У" с фосфором

В территориальной обороне ДНР сообщили об уничтожении ракеты "Точке-У". При падении боеприпас разделился, осколки повредили дома в Харцызске.

"В ночь на 1 марта над Харцызском сбита ракета, выпущенная из ТРК "Точка У". При падении боеприпас разделился, осколки повредили дома в Харцызске", - говорится в сообщении штаба.

Фото: Территориальный штаб ДНР

Сообщается, что в кассетной части заряда обнаружен белый порошок, предположительно, - фосфор.

Ранее также сообщалось, что что при обстреле Донецка украинские военные применили управляемую ракету "Точка-У". К счастью, головная часть боеприпаса не сработала.

Напомним, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) почти завершила эвакуацию сотрудников специальной международной миссии (СММ) с территории Украины.

На данный момент остаются на мессах только мониторинговые команды в Харькове и Херсоне, где продолжаются боевые действия, они находятся в укрытиях.