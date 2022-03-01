Глава Ирана обвинил США в создании кризиса на Украине

В Иране обвинилм США в создании кризиса на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Ирана Али Хаменеи обвинил Соединенные Штаты Америки в создании кризиса на Украине.

- Если они (США) не могут создать кризис, то компании по производству оружия не могут работать на максимуме. Им нужно создавать кризисы, чтобы обеспечить интересы этой мафии, — сказал он во время выступления по местному телевидению.

По мнению Хаменеи, Украина стала жертвой американской политики.

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин выступил с речью, заявив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Как подчеркнул российский лидер, в планы Москвы не входит оккупация Украины, однако намерена стремиться к демилитаризации незалежной.

Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал Указ о всеобщей мобилизации в стране. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте украинского лидера. Это решение глава государства принял «в связи с военной агрессией РФ против Украины и с целью обеспечения обороны государства».