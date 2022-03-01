Штаб обороны ДНР: украинские националисты обстреляли покидающих Волноваху мирных жителей

Националисты обстреляли людей, выходивших из города под белым флагом Фото: REUTERS

Украинские националисты расстреляли мирных жителей, которые попытались покинуть Волноваху. Об этом сообщает Telegram-канал штаба обороны Донецкой народной республики (ДНР).

"Украинские националисты расстреляли гражданских в Волновахе в 10:10 утра, открыв огонь по выходящим из города мирным жителям с белым флагом", - говорится в сообщении.

Информации о количестве жертв не приводится.

Как ранее писал сайт kp.ru, Вооруженные силы ДНР совместно с российскими военными организовали два гуманитарных коридора, по которым мирные жители могут покинуть Мариуполь. Об этом сообщил на брифинге во вторник, 1 марта 2022 года, замначальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Напомним, 28 февраля подразделения вооруженных сил Донецкой народной республики, продолжая наступление, продвинулись еще на 19 километров. В частности, взят под контроль Новый Айдар и полностью блокирована Волноваха.