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Наука1 марта 2022 9:16

Роскосмос усомнился в продлении работы МКС после 2024 года в условиях санкций

Госкорпорация призвала Вашингтон прекратить давление на NASA
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Роскосмос имеет разрешение от правительства на эксплуатацию МКС только до 2024 года

Роскосмос имеет разрешение от правительства на эксплуатацию МКС только до 2024 года

Фото: EAST NEWS

Роскосмос выражает скепсис по поводу работы Международной космической станции после 2024 года в условиях американских санкций против России. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе госкорпорации.

"Сейчас Роскосмос имеет разрешение от правительства на эксплуатацию МКС только до 2024 года, - говорится в сообщении. - И вопрос о продлении соглашения в текущих условиях вызывает у нас скептицизм".

В связи с этим Роскосмос призывает Госдеп прекратить давление на национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства. В противном случае это отразится на международной пилотируемой космической программе, подчеркнули в госкоркпорации.

Как ранее писал сайт kp.ru, гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своем телеграм-канале рассказал, чем могут закончиться американские санкции в космической сфере.

В частности, чиновник отметил, что Америка уничтожит "мировой рынок космической конкуренции", когда введет санкции на наши ракеты-носители с 1 января 2023 года.

Рогозин также заметил, что если сотрудничество закончится, то МКС может неуправляемо сойти с орбиты на США или Европу. По его словам, есть вероятность, что 500-тонная станция упадет на Китай или Индию.