16 мирных жителей Горловки ранены при обстреле со стороны ВСУ

В ДНР сообщили о ранении 16 мирных жителей при обстреле со стороны ВСУ Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Мэр Горловки в Донецкой области сообщил о 16 раненых мирных жителях после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины.

- Обстрелы ВФУ не прекращаются с 7 утра. Ранения разной степени тяжести за это время получили 16 мирных жителей, — написал он в Telegram.

Также было зафиксировано более 35 разрушений инфраструктуры города, среди которых жилой фонд и социальные учреждения.

Ранее Народная милиция Донецкой народной республики (ДНР) сообщила о задержании около 20 машин сотрудников миссии ОБСЕ украинскими националистами. Отмечается, что судьба сотрудников миссии остается неизвестной. В ДНР считают, что машины с маркировкой ОБСЕ будут использоваться при проведении провокаций.

До этого сообщалось, что украинские националисты расстреляли мирных жителей, которые попытались покинуть Волноваху. Информация о количестве жертв не приводится.