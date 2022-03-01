Белоруссия не планирует участвовать в спецоперации на Украине

Александр Лукашенко Фото: REUTERS

Белоруссия не участвовала и в дальнейшем не собирается принимать участия в специальной военной операции России на Украине, заявил президент республики Александр Лукашенко. Его словам приводит агентство Sputnik.

"Российское руководство никогда не ставило перед нами этот вопрос - о нашем участии в вооруженном конфликте, - подчеркнул Лукашенко. - Мы и далее не собираемся участвовать в этой спецоперации в Украине. Нет такой необходимости".

Как ранее писал сайт kp.ru, Александр Лукашенко заявил, что причиной начала военной операции на Украине стала атака с ее стороны, указав также на то, что российские военные были вынуждены произвести несколько ракетных пусков по Незалежной с белорусской территории.

Напомним, президент Белоруссии ожидает, что в ходе встречи делегаций России и Украины удастся отыскать решение всех кризисных вопросов. Об этом заявил 28 февраля руководитель белорусского МИД Владимир Макей.