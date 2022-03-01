Шойгу заявил, что Россия продолжит спецоперацию на Украине вплоть до достижения поставленных целей

Сергей Шойгу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что РФ продолжит специальную военную операцию на территории Украины вплоть до достижения поставленных целей.

"Группировка Вооруженных сил Российской Федерации продолжит проведение специальной военной операции до достижения поставленных целей", - сказал он на селекторном совещании во вторник.

Глава Минобороны отметил, что главная цель российской армии – защитить Россию от внешней военной угрозы со стороны Запада.

Накануне в Министерстве обороны России сообщили, что в военной операции на Украине участвуют только офицеры и контрактники. Кроме того, в ведомстве отметили, что надо было положить конец бесконечным угрозам со стороны киевского режима в адрес России.

Ранее Минобороны сообщило о господстве российской авиации над всей территорией Украины. С начала военной операции на территории Незалежной было уничтожено 1 114 объектов украинской военной инфраструктуры.