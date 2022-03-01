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Общество1 марта 2022 10:28

Попавшие под санкции российские банки не смогут выпускать новые карты Visa и Mastercard

При этом отмечается, что уже выданные карты продолжат работать внутри России
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
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Попавшие под санкции российские банки не смогут выпускать новые карты Visa и Mastercard

Попавшие под санкции российские банки не смогут выпускать новые карты Visa и Mastercard

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Национальной системе платежных карт сообщили, что попавшие под санкции российские банки не смогут выпускать новые карты Visa и Mastercard.

При этом отмечается, что уже выданные карты продолжат работать внутри России.

Ранее сообщалось, что руководство платежной системы Visa принимает оперативные меры для соблюдения антироссийских санкций из-за спецоперации на Украине.

- Visa принимает оперативные меры для обеспечения соблюдения применимых санкций и готова соблюдать дополнительные санкции, которые могут быть применены, - говорится в сообщении организации.

В Центробанке также сообщали, что банковские карты группы ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, Промсвязьбанка, "Открытия" не будут работать с сервисами ApplePay, GooglePay.

При этом в ведомстве отметили, что банковские карты российских кредитных организаций работают и будут продолжать работать на всей территории России.