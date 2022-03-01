Зеленский выступит на внеочередной сессии Европарламента 1 марта 2022 года

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский выступит на внеочередной сессии Европарламента во вторник, 2 марта 2022 года. Об этом сообщила глава ЕП Роберта Метсола в Twitter.

Мероприятие начнется в 14:30 по московскому времени. Участники обсудят спецоперацию России на Украине.

- Президент Зеленский и спикер Стефанчук присоединятся и выступят перед миром, — написала Метсола.

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин выступил с речью, заявив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Как подчеркнул российский лидер, в планы Москвы не входит оккупация Украины, однако намерена стремиться к демилитаризации незалежной.

Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал Указ о всеобщей мобилизации в стране. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте украинского лидера. Это решение глава государства принял «в связи с военной агрессией РФ против Украины и с целью обеспечения обороны государства».