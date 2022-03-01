Песков заявил, что Россия все еще считает Зеленского президентом Украины

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия все еще считает Владимира Зеленского президентом Украины. Он отметил, что разговора российского лидера Владимира Путина с украинским политиком в планах пока нет.

- Да. Это президент Украины, — сказал пресс-секретарь президента РФ, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

По его словам, Зеленский может избежать жертв, отдав приказ украинским силам сложить оружие.

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин выступил с речью, заявив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Как подчеркнул российский лидер, в планы Москвы не входит оккупация Украины, однако намерена стремиться к демилитаризации незалежной.

Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал Указ о всеобщей мобилизации в стране. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте украинского лидера. Это решение глава государства принял «в связи с военной агрессией РФ против Украины и с целью обеспечения обороны государства».