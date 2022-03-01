Песков заявил, что Кремль не может иметь отношения к будущим выборам на Украине

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кремль не может иметь никакого отношения к будущим выборам на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 1 марта 2022 года, отвечая на соответствующий журналистов.

"Кремль не имеет никакого отношения к выборам на Украине", - подчеркнул официальный представитель Кремля.

Дмитрий Песков аргументировал это тем, что речь идет о другой стране.

Как ранее писал сайт kp.ru, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российский лидер Владимир Путин принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, "чтобы освободившись от этого гнета, украинцы сами свободны смогли бы определить свое будущее".

Напомним, Владимир Путин заявил, что главной целью военной спецоперации является защита мирного населения Украины.