Песков заявил, что Кремль не может иметь отношения к будущим выборам на Украине

Дмитрий Песков
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Кремль не может иметь никакого отношения к будущим выборам на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 1 марта 2022 года, отвечая на соответствующий журналистов.
"Кремль не имеет никакого отношения к выборам на Украине", - подчеркнул официальный представитель Кремля.
Дмитрий Песков аргументировал это тем, что речь идет о другой стране.
Как ранее писал сайт kp.ru, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российский лидер Владимир Путин принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, "чтобы освободившись от этого гнета, украинцы сами свободны смогли бы определить свое будущее".
Напомним, Владимир Путин заявил, что главной целью военной спецоперации является защита мирного населения Украины.