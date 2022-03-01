Лукашенко назвал блестящей работу делегаций на переговорах России и Украины

Александр Лукашенко Фото: REUTERS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал блестящей работу украинской и российской делегаций на переговорах с Гомельской области.

По словам политика, предварительные итоги встречи «внушают оптимизм».

- Переговорщики просто молодцы, просто красавцы. Они сделали больше, чем было возможно. Они блестяще за пять часов сделали свою работу на первом этапе, — сказал белорусский лидер.

Напомним, переговоры России и Украины состоялись в понедельник, 28 февраля 2022 года. Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что шли около пяти часов. По его словам, в результате обсуждений ситуации у сторон нашлись некоторые общие точки. Также он добавил, что следующая встреча украинской и российской делегаций состоится на белорусско-польской границе в ближайшие дни. Встреча сторон проходила недалеко от украинской границы на берегу реки Припять на территории Гомельской области Белоруссии.