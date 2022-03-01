Борис Джонсон заявил, что НАТО не может обеспечить бесполетную зону над Украиной

Борис Джонсон Фото: REUTERS

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Североатлантический альянс будет не в состоянии обеспечить бесполетную зону над Украиной, указав на то, что подобные меры приведут к прямому столкновению с Россией.

«Я могу сказать честно, мы не можем обеспечить бесполетную зону над Украиной, это приведет к прямому столкновению с Россией», - заявил глава британского правительства, отметив при этом что Европа готова к «продолжительному кризису» из-за принимаемых санкционных мер.

Напомним, в минувшие воскресенье, 27 февраля, на фоне объявления Москвой специальной военной операции на Украине министры иностранных дел Евросоюза объявили о решении закрыть свое воздушное пространство для российских самолетов. Об аналогичных мерах объявили и некоторые другие государства. В понедельник, 28 февраля, Кремль анонсировал зеркальный ответ на запрет полетов российских авиакомпаний.