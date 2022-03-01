Британия запретила российским судам заходить в порты королевства Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство транспорта Британии приняло закон о полном запрете для судов, имеющих любое отношение к России, заходить в порты королевства.

Накануне сообщалось, что власти Великобритании могут запретить российским судам заходить в британские порты в рамках очередного пакета санкций против России.

"Мы осведомлены о наличии обеспокоенности тем, что связанные с Россией суда могут заходить в доки в Великобритании. Мы в ускоренном порядке работаем над созданием списка мер по ограничению для них доступа", - заявлял изданию The Guardian представитель британского правительства.

Ранее Великобритания объявила о введении ограничительные мер в отношении нескольких российских кредитно-финансовых организаций. Как сообщается в опубликованном в понедельник, 28 февраля, документа под санкции попали ВЭБ, "Совкомбанк" и банк "Открытие".

Позже Министерство финансов Великобритании приняло решение ввести ограничительные меры в отношении Центробанка РФ, запретив транзакции Фондом национального благосостояния России и российским Минфином.