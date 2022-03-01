Центробанк понизил курс доллара на 2 марта 2022 года до 91,75 рубля

Центробанк объявил о снижении официального курса доллара Фото: REUTERS

Центробанк РФ установил на 2 марта 2022 года официальный курс доллара на уровне 91,7457 рубля. Это на 1 рубль 81,32 копейки меньше предыдущего показателя.

При этом официальный курс евро был понижен регулятором на 1 рубль 56,6 копейки - до 102,9112 рубля.

Напомним, 1 марта 2022 года по информации на 10 часов по московскому времени курс рубля к доллару и евро укрепился по сравнению с днем ранее - доллар торговался по 92,5 рубля, а на закрытии торгов днем ранее — по 105 рублей.

Как ранее писал сайт kp.ru, кандидат экономических наук Михаил Беляев спрогнозировал, как поведет себя доллар в начале марта 2022 года.

По его словам, несмотря на политическую обстановку, "провального" курса рубля по отношению к доллару ожидать не стоит. Но и к прежним показателям пока возврата не будет, уверен эксперт. По крайней мере до того момента, как не завершится спецоперация.