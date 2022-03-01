Джонсон заявил о возможности усиления санкций против Сбербанка

Санкции Британии в отношении Сбербанка России возможно будут усилены. Об этом заявил британский премьер-министр Борис Джонсон. Фото: REUTERS

Санкции Британии в отношении Сбербанка России возможно будут усилены. Об этом заявил британский премьер-министр Борис Джонсон.

Он также пояснил, что страны Европы готовы к "продолжительному кризису" из-за принимаемых мер. При этом Джонсон исключил возможность установления бесполетной зоны.

"Я могу заявить честно - мы не можем обеспечить бесполетную зону над Украиной, за этим последует прямое столкновение с Россией", – сказал британский премьер-министр.

Как сообщалось ранее, в Великобритании объявили о введении ограничительные мер в отношении нескольких российских кредитно-финансовых организаций. Как отмечалось в опубликованном в понедельник, 28 февраля 2022 года, документе под санкции попали ВЭБ, «Совкомбанк» и банк «Открытие».