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В мире1 марта 2022 12:02

Президент Польши заявил, что Варшава не собирается посылать боевые самолеты на Украину

Дуда отметил, что страны-члены НАТО не являются стороной конфликта
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Президент Польши заявил, что Варшава не собирается посылать боевые самолеты на Украину

Президент Польши заявил, что Варшава не собирается посылать боевые самолеты на Украину

Фото: REUTERS

Варшава не собирается отправлять свои самолеты на Украину, страны-члены Североатлантического альянса не являются стороной конфликта. Такое заявление сделал президент Польши Анджей Дуда на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, комментируя заявления об отправке летательных аппаратов в Киев.

«Мы не отправляем наши самолеты, так как это означало бы военное вмешательство в конфликт, который ведется на Украине, и включение тем самым НАТО в этот конфликт. НАТО не сторона этого конфликта. Наши самолеты сейчас на Украину не летают», - заявил глава республики.

Напомним, накануне появилось сообщение, что Болгария, Польша и Словакия передадут 70 боевых самолетов Украине. Как сообщалось, воздушные суда смогут базироваться на польских аэродромах. Ранее министр обороны Польши заявил о доставке партии боеприпасов на Украину. Как сообщил Мариуш Блащак 26 февраля, колонна с боеприпасами уже добралась до незалежной.