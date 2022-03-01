Президент Польши заявил, что Варшава не собирается посылать боевые самолеты на Украину Фото: REUTERS

Варшава не собирается отправлять свои самолеты на Украину, страны-члены Североатлантического альянса не являются стороной конфликта. Такое заявление сделал президент Польши Анджей Дуда на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, комментируя заявления об отправке летательных аппаратов в Киев.

«Мы не отправляем наши самолеты, так как это означало бы военное вмешательство в конфликт, который ведется на Украине, и включение тем самым НАТО в этот конфликт. НАТО не сторона этого конфликта. Наши самолеты сейчас на Украину не летают», - заявил глава республики.

Напомним, накануне появилось сообщение, что Болгария, Польша и Словакия передадут 70 боевых самолетов Украине. Как сообщалось, воздушные суда смогут базироваться на польских аэродромах. Ранее министр обороны Польши заявил о доставке партии боеприпасов на Украину. Как сообщил Мариуш Блащак 26 февраля, колонна с боеприпасами уже добралась до незалежной.