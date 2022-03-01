Глава МВД Литвы призвала граждан страны не участвовать в боях на Украине

Граждан Литвы призывают не участвовать в боях на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте выступила с призывом к гражданам государства, в котором попросила их воздержаться от участия в боях на Украине. Соответствующее заявление Билотайте сделала на брифинге во вторник, 1 марта 2022 года.

"Многие хотели бы как-то помочь Украине, - подчеркнула Билотайте. - Хочу попросить таких лиц пользоваться другими средствами и возможностями, а их немало".

Как ранее писал сайт kp.ru, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении временного безвизового режима для иностранцев, которые едут на Украину для участия в боевых действиях.

Напомним, советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, что Украина начала формирование иностранного легиона для добровольцев из других стран. По его словам, желающих так много, что можно сформировать и два легиона.