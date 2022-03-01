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Политика1 марта 2022 12:31

Зеленский заявил, что все крупные города Украины заблокированы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что войска РФ на Украине не осуществляют ударов по жилому комплексу
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
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Зеленский заявил, что все крупные города Украины заблокированы

Зеленский заявил, что все крупные города Украины заблокированы

Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все крупные города Украины заблокированы.

"Сейчас заблокированы все крупные города нашей страны", - сказал он в видеообращении к Европарламенту во вторник, 1 марта 2022 года.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что войска РФ на Украине не осуществляют ударов по жилому комплексу. По его словам, это полностью исключено.

"Российские войска в ходе специальной операции не осуществляют каких-либо ударов по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. Это исключено", - рассказал официальный представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что речь идет только о демилитаризации Украины, и удары наносятся исключительно по военным объектам.

Ранее Зеленский подписал заявление на вступление страны в Евросоюз. В сообщении подписание заявления о вступлении Украины в ЕС названо «историческим моментом».