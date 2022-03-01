12 тысяч беженцев получили выплаты по 10 тысяч рублей в Ростовской области

Беженцы из ДНР и ЛНР получили выплаты в Ростовской области Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области уже 12 тысяч беженцев получили единовременные выплаты по 10 тысяч рублей. Таким образом, власти уже обработали 74,4% от всех поступивших заявлений на материальную помощь.

Кроме того, эвакуированным сейчас привозят питание и медикаменты. С людьми работают опытные психологи, эти специалисты на сегодняшний день проконсультировали более пяти тысяч человек. Параллельно прибывшим переселенцам из Донецкой и Луганской народных республик оказывают юридическую помощь. Об этом сообщает RostovGazeta со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Всего же в донских пунктах временного размещения сейчас находятся 6,4 тысячи беженцев, больше половины из них - дети. Ребят уже зачислили в образовательные учреждения региона, а малышей, по мере возможности, распределяют по детским садам. Эвакуированные отправляются и в другие регионы.