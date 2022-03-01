Михаил Фридман и Петр Авен выйдут из совета директоров Альфа-банка Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Попавшие под санкции Европейского союза Михаил Фридман и Петр Авен выйдут из совета директоров Альфа-банка. Об этом сообщает кредитная организация, где уточнили, что совет директоров возглавит президент банка Олег Сысуев.

«В составе Совета директоров Альфа-Банка произойдут изменения», - говорится в Telegram-канале банка, где отмечают, что на обычную работу Альфа-банка это решение «никак не влияет».

Как уточняется, в ближайшее время из состава совета директоров Альфа-банка выйдут Фридман, Авен, а также Александр Галицкий и Сергей Мацоцкий. Совет возглавит президент банка Олег Сысуев, который на сегодняшний день занимает должность первого заместителя председателя Совета директоров.

Отмечается, Сысуев работает в банке с 1999 года. Он курирует вопросы развития региональной сети и социальные проекты, а также возглавляет Комитет по устойчивому развитию (ESG) Альфа-Банка.

Напомним, ранее ЕС ввел санкции в отношении пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова. Об этом стало известно в понедельник 28 февраля.

Напомним, накануне Евросоюз расширил список персональных санкций. Под ограничения попали 25 человек. В частности, это бизнесмены Алишер Усманов, Петр Авен, Михаил Фридман, Александр Пономаренко, Геннадий Тимченко, Алексей Мордашов.