В МИД Украины заявили, что не призывают НАТО вступать в боевые действия, но просят оказать поддержку
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Незалежная не просит НАТО вступать в боевые действия, но просит оказать ей поддержку.
Политик также заявил, что украинская сторона не поедет на переговоры с Россией, если РФ будет выдвигать там свои ультиматумы.
Ранее сообщалось, что США выделят 54 миллиона долларов на предоставление гуманитарной помощи украинцам, пострадавшим в результате боевых действий
Госсекретарь Энтони Блинкен уточнил, что эти средства направят международным гуманитарным организациям для обеспечения граждан продуктами питания, питьевой водой, создания мест размещения, предоставления экстренной медицинской помощи и обеспечения защиты.
Президент Франции Эммануэль Макрон также намерен предложить Украине помощь в размере 300 миллионов евро. Помимо этого, он планирует предоставить украинской стороне военную технику.