В МИД Украины заявили, что не призывают НАТО вступать в боевые действия, но просят оказать поддержку Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Незалежная не просит НАТО вступать в боевые действия, но просит оказать ей поддержку.

Политик также заявил, что украинская сторона не поедет на переговоры с Россией, если РФ будет выдвигать там свои ультиматумы.

Ранее сообщалось, что США выделят 54 миллиона долларов на предоставление гуманитарной помощи украинцам, пострадавшим в результате боевых действий

Госсекретарь Энтони Блинкен уточнил, что эти средства направят международным гуманитарным организациям для обеспечения граждан продуктами питания, питьевой водой, создания мест размещения, предоставления экстренной медицинской помощи и обеспечения защиты.

Президент Франции Эммануэль Макрон также намерен предложить Украине помощь в размере 300 миллионов евро. Помимо этого, он планирует предоставить украинской стороне военную технику.