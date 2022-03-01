Москалькова сообщила, что студенты за границей не могут оплатить обучение из-за санкций

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова Фото: Александр ГЛУЗ

Студенты из России, проходящие обучение за границей, сталкиваются с трудностями не только из-за дискриминационных выпадов, но и по той причине, что не могут перевести деньги за обучение по банковским каналам, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Группа родителей и студентов направила обращение в связи с тем, что невозможно перевести денежные средства по банковским каналам за обучение. Дети сами оказались в сложной жизненной ситуации, так как не через все банки сегодня возможна финансовая поддержка и оплата обучения, поэтому даже там, где отсутствуют дискриминационные выпады, сама ситуация, связанная с финансовыми и техническими трудностями, поставила перед студентами вопрос о возможности продолжить свое обучение", – рассказала Москалькова, отвечая на вопрос журналистов.

Ранее омбудсмен сообщала о травле проживающих за рубежом россиян. Также она рассказала об отчислении российских студентов из вузов Европы из-за спецоперации на Украине. Омбудсмен договорилась с министерством науки и высшего образования решать эту проблему совместными усилиями.