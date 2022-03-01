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Политика1 марта 2022 14:53

Президент Мексики заявил, что страна не присоединится к санкциям против России

Глава государства выразил желание сохранить хорошие отношения со всеми правительствами
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
Комментарии (5)Комментарии (5)(5)
Президент Мексики заявил, что страна не присоединится к санкциям против России

Президент Мексики заявил, что страна не присоединится к санкциям против России

Фото: REUTERS

Мексика не присоединится к санкционным мерам в отношении Кремля. Такое заявление сделал президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

«Мы не будем принимать никаких карательных мер экономического типа, потому что хотим сохранить хорошие отношения со всеми правительствами», - заявил президент страны.

Напомним, ранее некоторые страны также отказалась вводить санкции в отношении России, выразив поддержку или заняв позицию нейтралитета. Среди таких государств были Бразилия, Аргентина, Китай, Грузия, Сербия и Молдавия.

В минувший четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, где заявил, что в ответ на обращение руководителей Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) принял решение о проведении специальной военной операции на Украине.