Сайт аэропорта Ставрополя остановил работу из-за отсутствия годовой подписки

Работа сайта аэропорта восстановлена Фото: Иван ВИСЛОВ

Официальный сайт ставропольского аэропорта приостановил работу из-за отсутствия годовой подписки на хостинг. При попытке входа на портал, можно было увидеть надпись "Работа сайта временно приостановлена. Хостинг сайта временно приостановлен".

Известно, что годовая подписка стоит всего две тысячи семьсот рублей. Кроме того, был и другой выход - обратиться в службу поддержки, однако в воздушной гавани этого не учли.

В настоящее время работу сайта ставропольского аэропорта уже восстановили. Все желающие могут в обычном режиме посмотреть актуальные рейсы, расписание и прочее. Об этом сообщил NewsTracker.

Напомним, 1 марта международный аэропорт Ставрополя неожиданно отменил рейс до Москвы, который был назначен на 12:00. Самолет вылетел и вернулся на аэродром Минеральных Вод.