Курс рубля слабеет к доллару и евро более чем на 5% Фото: REUTERS

Рубль в процессе валютных торгов на Московской бирже сегодня, 1 марта 2022 года, слабеет к доллару и евро более чем на 5% к закрытию предыдущей сессии.

По данным биржи на 16:39 по московскому времени, курс доллара на Мосбирже поднялся на 5,1% и составил 100,27 рубля. Курс евро - 111,45 рубля (+5,14%).

По сведениям на 16:17 по Москве, курсы доллара и евро поднимались до 99,87 рубля (+5,57%) и 111,35 рубля (+5,05%) соответственно.

Напомним, Центробанк России принял решение не возобновлять фондовые торги на Московской бирже 1 марта 2022 года, решение по торгам на 2 марта примут не позднее 09:00 по московскому времени в среду.

Ранее kp.ru писал, каким образом принятые президентом России Владимиром Путиным контрсанкции должны спасти курс рубля. Глава государства ранее подписал указ об «экономических мерах» против Запада.