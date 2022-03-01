Борис Джонсон заявил, что ни один член НАТО не рассматривает возможность активного конфликта с Россией Фото: REUTERS

Ни одна страна - член Североатлантического альянса не рассматривает возможность активного конфликта с Россией. Такое заявление во вторник, 1 марта, сделал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и премьер-министром Эстонии Каей Каллас на военной базе в эстонском городке Тапа.

«Для любого члена НАТО активное участие в военном столкновении с Россией - гигантский шаг, который не рассматривается ни одним из государств - членов. Для того, чтобы получить согласие на подобное, необходимо было бы получить согласие парламента или народа страны в целом. Это не рассматривается», - заявил глава британского правительства, отметив, что рассматривается оказание гуманитарной и логистической поддержки Киеву, а также «поставки смертельных, но оборонительных вооружений во все больших количествах».

Джонсон также заявил, что Великобритания не будет сражаться с российскими войсками на Украине. «Мы не будем сражаться с российскими войсками на Украине. Наше усиление, как и здесь, в Тапе происходит в границах стран-членов НАТО», - заявил он.

Как писал сайт kp.ru, британский премьер также заявил, что НАТО будет не в состоянии обеспечить бесполетную зону над Украиной, отметив, что такие меры приведут к прямому столкновению с Россией. При этом Джонсон заявил, что Европа готова к «продолжительному кризису» из-за принимаемых санкционных мер.