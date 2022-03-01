Цена газа в Европе превысила 1400 долларов за тысячу кубометров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Стоимость фьючерсов на газ в Европе во вторник, 1 марта, поднимались выше 1400 долларов за тысячу кубометров, а рост цен превышал 20%. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE Futures.

Согласно приведенным данным, цена фьючерсов по индексу наиболее ликвидного европейского хаба TTF скорректировалась после скачка выше 1400 долларов за тысячу кубометров, и с 18.00 до 18.10 московского времени колебалась в диапазоне 1340-1370 долларов.

На данный момент ценовой максимум вторника, 1 марта, составил 1418,5 доллара. Такая стоимость голубого топлива была достигнута в 17.52 мск, что было примерно на 24% выше расчетной цены накануне, которая составляла 1141,8 доллара.

Напомним, днем ранее, 28 февраля, в Газпроме заявили, что из подземных хранилищ Европы отобран весь закачанный летом газ. Как сообщили в компании, для восполнения запасов газа в Евросоюзе к следующей зиме потребуется закачать такие объемы газа, которые за летний сезон ранее не закачивались.